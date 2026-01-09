中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけたことで中国人観光客が減少していますが、２月にはさっぽろ雪まつりが開催される北海道内では影響はあるのでしょうか。札幌市中央区の大通公園です。２月から始まる「さっぽろ雪まつり」の準備が始まりました。（山本記者）「札幌の冬の風物詩・雪まつり最終日を迎えたきょうも多くの観光客で賑わっています」２０２５年、およそ２３２万人が訪れ、大きな賑わいを生んだ「さっぽろ雪まつり」