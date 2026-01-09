日本ハムの北山が母校の京産大を表敬訪問し、WBC出場へ「選んでくださいという気持ちで準備している」と強い意欲を示した。4年目の昨季に初めて規定投球回に達し、リーグ2位の防御率1.63。今季は3月28日のソフトバンクとの開幕2戦目に先発予定で、WBCに参加すると慌ただしくなるが、「大丈夫。優勝に多く貢献したいから、むしろ年間を通じて中5日で投げたい」と力強かった。