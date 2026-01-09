史上初めてジュニアメジャー4冠を達成し、天才ゴルフ少女と呼ばれる須藤弥勒（14＝高知・明徳義塾中2年/太陽自動車）は年明けに、家族とともにインドを訪れた。弥勒は父の仕事に同行。学校の冬季休みを利用して、インドの5都市を訪れた。その中でも、聖なる川とされるガンジス川、首都デリーにある最大のスラム街・ジャキーラでの光景に大きく心を揺さぶられた。「父と兄は沐浴をし、私はしませんでしたが生命の源を心より実