MLB・カブスのジャスティン・ターナー選手が7日、自身のInstagramを更新。ナショナル・ボブルヘッドデーを記念し、ある“特別なボブルヘッド”の存在を明かしました。その特別なボブルヘッドとは、妻コートニーさんがドジャースのユニホームをまとった人形で、8年前の結婚式でターナー選手がサプライズで製作したものでした。今回、それを妻のコートニーさんがナショナル・ボブルヘッドデーを記念して自身のインスタグラムに公開。