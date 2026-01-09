【土曜・京都】１Ｒ△ワンストローク２Ｒ◎ドメイン６Ｒ△ヒラボクソライア１０Ｒ△ダイヤモンドフジ【日曜・京都】２Ｒ○ダリアフレイバー６Ｒ△キュードス７Ｒ◎ヴィーナスバブル８Ｒ○サンダーロード９Ｒ△サイモンルモンド１２Ｒ△キミガスキダ【月曜・京都】５Ｒ○スリーキズナヒメ８Ｒ△ルクスメンデス１２Ｒ○ジュエルサンライズ３日間とも京都で騎乗する。感触が良かったのは土曜２Ｒのドメイン。新馬戦７着から中