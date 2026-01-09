超特急の柏木悠（20）とONEN’ONLYの沢村玲（29）が日本テレビドラマ「パンチドランク・ウーマン―脱獄まであと××日―」（11日スタート、日曜後10・30）への意気込みを語った。今作は拘置所を舞台に、主演の篠原涼子演じる刑務官が殺人犯（ジェシー）と恋に落ち脱獄劇が始まる物語。拘置所には刑務官と未決拘禁者という別の立場に身を置きながら、それぞれ葛藤を抱えて生きる者たちもいる。柏木演じる刑務官は主人公