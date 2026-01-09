「フェアリーＳ・Ｇ３」(１１日、中山)昨年１０月の１勝クラスを勝って２つ目の白星を挙げたサンアントワーヌは美浦Ｗで３頭併せ。大きく先行したアイデアユー（３歳新馬）、サンセリテ（３歳未勝利）の２頭を追い掛け、直線に入ると最内に入って、きっちり併入でフィニッシュ。６Ｆ８３秒７−３８秒３−１２秒０という時計以上に反応が素早く、加速も滑らかだった。見届けた鹿戸師は「並んでからの反応が良かった。いいケイコ