シルエットが違った。日本ハム・万波が“巨大化”に成功していた。千葉・鎌ケ谷の2軍施設で自主トレを公開。屋内練習場で黒のパーカを脱ぐと、アンダーシャツの下からでも分かる筋骨隆々の肉体があらわになった。「オフの成果はかなり出ているのかなと。（久しぶりに）会う人全員に“デカくなったね”と言われるので」昨季はリーグ4位の20本塁打を放つも、8月に月間打率・197と失速。これまで動きの中で力を発揮するトレーニ