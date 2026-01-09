ソフトバンクのイヒネが8日、筑後ファーム施設でのトレーニングを始動し、“日々全力”の誓いを立てた。「去年“一日一日を全力で頑張る”と思い始めてから少しずつ良くなってきた。結果に左右されず、一日一日全力でやるべきことをやっていきたいと思います」22年ドラフト1位は今季、勝負の4年目を迎える。「毎日頑張ることは自分でコントロールできる」。あえて先にある目標を立てるのではなく、足もとを見据えて前進して