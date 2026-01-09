ガザ地区を歩くパレスチナ人の家族＝21日（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】イスラエルのメディアは8日、トランプ米大統領が先週、ネタニヤフ首相に対し、パレスチナ自治区ガザの和平計画「第2段階」に移行する考えを伝えたと報じた。イスラエルはガザに残る最後の人質の遺体返還やイスラム組織ハマスの武装解除を求めていたが、米政権は早期移行を優先し、不安定な状態が続く停戦の維持につなげたい考えだ。報道によると、