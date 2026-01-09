「シンザン記念・Ｇ３」(１２日、京都)重賞初Ｖを目指すバルセシートは栗東坂路で単走追い。鋭い切れ味を感じさせるフットワークで駆け上がり好仕上がりをアピールした。１９年阪神ＪＦを制したレシステンシアをはじめ、きょうだいには活躍馬がズラリ。クラシックの舞台へ進むためにも、ここは落とせない一戦になる。関東から参戦するモノポリオ、さらに牝馬のディアダイヤモンドは、いずれも美浦坂路での併せ馬で最終調整。能