ソフトバンクの松本晴投手（24）が8日、筑後ファーム施設で自主トレを行い、午前6時半開始の“早寝早起きトレ”を行っていると明かした。日本ハムに移籍した有原航平投手（33）から昨オフの合同自主トレで学んだ取り組み。早朝5時に起床して“有原式トレ”を踏襲している。4年目の今季は先発ローテーションに定着し、2年連続最多勝の“師匠”が抜けた穴を埋める活躍を見せる意気込みだ。松本晴は筑後ファーム施設での自主トレ