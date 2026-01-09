オランダ絵画の至宝が、再び日本にやって来る。17世紀オランダ絵画を代表する画家ヨハネス・フェルメール（1632〜1675年）の傑作「真珠の耳飾りの少女」が、今夏、14年ぶりに来日し、大阪で公開されることが8日、発表された。会場は大阪中之島美術館（大阪市北区）で、会期は8月21日（金）から9月27日（日）まで。日本での公開は2012年以来となる。「真珠の耳飾りの少女」は、オランダ・ハーグにあるマウリッツハイス美術館が所