転職は今やキャリアアップの一手段として珍しいことではないが、それを揶揄されたという投稿が寄せられた。自らの経歴を「転職回数が多い」と明かす40代男性（事務・管理／年収850万円）は、中途採用で入社した会社の新年会で上司から放たれた一言が忘れられない様子だ。（文：長田コウ）「呪われている私が入ったこの会社は？」新年会で自己紹介を求められた男性は、これまでの転職履歴をかいつまんで説明した。すると、それを聞