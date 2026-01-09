責任だけを負わされ、残業代が支給されない「名ばかり管理職」の問題は、今もなお多くの現場で横行しているようだ。投稿を寄せた50代男性（事務・管理／年収700万円）は経理担当で、冬場は予算編成や年末調整等で多忙を極めるという。そんな中、親会社からの出向組で子会社勤務の経験がない上司から、新規の仕事を押し付けられた。（文：境井佑茉）「私の抱えている仕事の現状や、その進捗状況の確認もなく、事実上の丸投げです」