駅構内での遭遇率が高い“ぶつかりおじさん”。卑劣な行為に泣き寝入りする人も多いが、おじさん自身が手痛い反撃に遭うこともあるようだ。投稿を寄せた大阪府の30代女性は、家族と新幹線で東京駅に到着し、「ディズニーランドへ向かう乗り換え口」でアクシデントに見舞われた。「周りに誰もいない中、前から来る細身のキャリーケースを持った長身の男にぶつかられました。明らかに私にぶつかりに来た男にびっくりしました。周りに