Ä¶ÆÃµÞ¤ÎÇðÌÚÍª¡¢¡Ö£Ï£Î£Å£Î¡Ç£Ï£Î£Ì£Ù¡×¤ÎÂôÂ¼Îè¤¬¡¢£±£±Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡½Ã¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü¡½¡×¡Ê¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¼ç±é¡¢ÆüÍË¡¦¸å£±£°»þÈ¾¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¹´ÃÖ½ê¤Ç¡¢ÇðÌÚ¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦¤³¤º¤¨¡Ê¼Ä¸¶¡Ë¤Î²¼¤Ç½÷¶è¤òÃ´Åö¤¹¤ë¼ã¼ê·ºÌ³´±¤ÎÃÎÇ°ÃÒÌÀ¡¢ÂôÂ¼¤Ï½ý³²ºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢°ÜÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÌ¤·è¹´¶Ø¼Ô¡¦ÆâÂ¼Í¥¤ò±é¤¸¤ë¡£ÇðÌÚ¤Ï¡ÖÃÎÇ°¤ÎÍýÁÛ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç