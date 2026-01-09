日本ハムの万波中正外野手（２５）は８日、千葉・鎌ケ谷の２軍施設で自主トレを公開。練習では高めのボールを上からたたく“Ａロッド打法”に取り組んだ。筋力アップに加えてバットも変更し、最高のシーズンへつなげる。正面から上げられる高めのボールを繰り返し、たたきつけた。秋季キャンプでも取り組んできたティー打撃。「意識しているバット軌道が確認しやすい。あれぐらい上から打つ意識があっても、出力が上がれば勝手