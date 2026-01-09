京産大の最速１５２キロ右腕・野原元気投手（３年）が８日、京都市の同校グラウンドで取材に応じ、進路を「プロ一本」と宣言した。塔南（京都）時代はプロ志望届を提出し、ドラフト指名漏れ。「悔しい思いをしたので、絶対にプロになるという気持ちで入学しました」と意気込んだ。昨年秋は１３季ぶりの関西六大学リーグを制覇に貢献したが、ＭＶＰの田村剛平ら３人の４年生投手に引っ張られた。コンディション不良もあり、登板