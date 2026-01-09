今年で騎手３６年目になりますが、その年の最初の勝利はホッとしますし、気持ちいいものです。先週は本当にうまくいったアスクデビューモアの招福Ｓなど２勝。いい形で２６年の開幕を飾れました。さて、今週はＪＲＡ賞の発表が行われました。年度代表馬はフォーエバーヤング。ＪＲＡ未出走でしたが、当たり前のように海外で好戦を続けているのは本当にすごいこと。しかも、ＢＣクラシックなんですからね。矢作厩舎とは１２年に