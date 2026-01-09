韓国在住のタレント・阿部美穂子（５０）が素敵なファミリーショットを公開した。９日までに自身のインスタグラムを更新し、「母娘ソウルを楽しむ。母来韓！」と昨年１０月に実母が韓国を訪れたことを報告。「明るく優しい母の元気の秘訣は、好奇心旺盛、食欲旺盛そしてあいみょん効果だと思います。これからも母と一緒に日本と韓国の素晴らしい場所へ行き、美味（おい）しいものを食べ歩きたいです」と記し、ハッシュタグで「