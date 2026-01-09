グラビアアイドルの新田妃奈（26）が8日までに自身のインスタグラムを更新。金色のビキニ姿を投稿した。「初めての川で撮影でしたゴールド水着が似合ってるって選んでもらったんだよ」とコメントし、金色のビキニ姿を投稿。小面積のビキニで、Hカップのマシュマロバストを強調させている。この投稿にフォロワーからは「ゴージャスボディが更にきらびやか」「水着はち切れそう」「ギリギリのラインですがまだ先があるのか?期待し