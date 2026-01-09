元モーニング娘。の辻希美（38）が8日までに、インスタグラムを更新。8月に誕生した次女夢空（ゆめあ）ちゃんの生後5カ月を報告した。辻は「今日で夢空が産まれて5ヶ月が経ちましたぁ〜」と報告。「5カ月」とオムツアートで描き、夢空ちゃんの記念ショットを公開した。続けて「本当に成長成長の毎日でもう可愛さが増していくばかり」と思いをつづり、「ぃゃ〜もう5ヶ月かぁ離乳食始まるや〜ん早いなぁ〜早過ぎるなぁ〜本