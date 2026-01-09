陸上・400m日本記録保持者の中島佑気ジョセフ(23、富士通)が8日、新年の練習を公開した。去年の東京世界陸上では、400m予選で日本新記録となる44秒44をマーク。準決勝では300m地点まで最下位付近に位置していたが、驚異的なラストスパートで組2着に入り、着順で決勝進出を決めた。【写真を見る】中島佑気ジョセフが書初め「出来栄えは40点、競技では120点を」今年9月アジア大会で更なる高みへ決勝でも最後のストレートで追い上げ、