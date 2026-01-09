【ワシントン共同】ライト米エネルギー長官は8日、ベネズエラ産原油を巡り、米国がベネズエラに対して支配的な立場にある限りは、中国との取引を認めるとの見解を示した。中国はベネズエラに原油の権益を持ち、ベネズエラは原油の大半を中国に輸出している。ライト氏は米国の優位性を強調しつつ、取引の現状を踏まえて中国に一定の配慮を見せた。米FOXビジネスのインタビューに応じた。ライト氏は、米国がベネズエラ産原油の流