元AKB48の板野友美（34）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。大みそかのNHK紅白歌合戦に一緒に出場した、ちゃんみな（28）とのツーショットを投稿した。「ちゃんみなとハート」と題し、紅白のステージ衣装で顔を寄せ合って笑顔を見せたり、変顔をしあったりした写真に加え、2人で「ヘビーローテーション」の振り付けで踊る動画も公開した。出会いに関しても「実は前住んでたお家がご近所さんで『え！ともちんさんですよね？