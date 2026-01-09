映画「国宝」の思いがけない大ヒットによって、2025年は「歌舞伎」という文字が各方面に現れた年になった。邦画の実写映画で興行収入歴代二位、22年ぶりの百億超えという、事前に誰も予想しなかった社会現象となれば、映画としての評価、ヒットの要因分析は、これから時間をかけて議論があるだろう。【画像】「素顔の男前抜群」「大河にも…」“次世代スター候補”の写真を一気に見るむしろ、映画をきっかけとして本物の舞台の