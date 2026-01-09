山梨県上野原市で発生した山林火災は延焼の範囲が拡大し、鎮圧のめどは立っていません。山梨県東部の上野原市の扇山では、きのう午前11時前、山林火災が確認されました。きのうは消防隊と3機のヘリコプターで日没まで消火活動を行いましたが、鎮圧せず、延焼の範囲は拡大しています。上野原市はこれまでに、山のふもとにある大目地区の76世帯143人に避難指示を出し、山梨県は自衛隊に災害派遣要請をしました。避難所に避難した人「