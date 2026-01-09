9人組ガールズグループTWICEのジヒョ（JIHYO、28）が8日、自身のインスタグラムを更新。撮影ショットを投稿した。米国ファッションブランド「ヴィクトリアズ・シークレット」PINKコレクションのモデルを務め、丈の短い白Tシャツにブルーデニム姿で、スタイル抜群のくびれや腹筋などを見せたショットなどを公開。黒いブーツやモコモコのカウボーイ風ハットをコーディネートし、ウインクショットもアップした。ファンやフォロワーか