新庄監督がどのように選手の背中を押していくか、注目のシーズンとなりそうだ(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext日本ハムのオフの補強、特に投手陣の戦力充実が話題を呼んでいる。何といっても大きかったのはソフトバンクを自由契約となった有原航平を獲得したことにある。有原は直近2シーズン続けて最多勝に輝き、昨季も26登板中、20試合でQSと安定して試合を作ることで知られる。 【関連記事】【勝手に“妄想”開幕オーダー・日本