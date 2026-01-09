グリーンランド（デンマーク自治領）、米国、米アラスカ州、カナダ、ロシア【ワシントン共同】バンス米副大統領は8日の記者会見で、デンマーク自治領グリーンランドの獲得に意欲を示すトランプ大統領の発言について、欧州各国の指導者は「真剣に受け止めるべきだ」と要求した。北極圏での影響力確保を図る中国とロシアを念頭に、欧州各国がグリーンランドでの安全保障を重視しなければ「米国が行動を起こす」と介入を警告した。