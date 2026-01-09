中日のドラフト1位・中西（青学大）が8日、初めてナゴヤ球場で自主トレし、順調な調整ぶりをアピールした。「キャッチボールをしたかったので、相手を探してやりました」7日の入寮から一夜明け、さっそく金の卵が始動した。左翼フェンス手前で2位・桜井（東北福祉大）を相手にキャッチボール。約30メートルの距離でカーブを交えて15分ほど投球し、「体の状態は非常にいい感じで上がってきている。投げる球に関しては、今日の