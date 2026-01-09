広島の新人合同自主トレが8日、広島県廿日市市の大野練習場で始まり、ドラフト2位・斉藤汰直投手（22＝亜大）は先発完投型を目指すことを誓った。この日のシャトルランでは飛ばす選手もいる中、一定のペースを貫いたように、周囲に流されることなく“考える力”が持ち味の最速152キロ右腕。自らの考えや感覚に頼りながら一流への階段を駆け上がっていく。斉藤汰は終始、自らのペースを崩すことなく練習を行った。「自分のペー