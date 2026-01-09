オリックス・太田が8日、出身地の大阪府羽曳野市を表敬訪問し、山入端創（やまのははじめ）市長らに今季の飛躍を誓った。昨年、プロ野球選手としてはダルビッシュ（パドレス）に続く同市の「はびきの応援大使」に就任し、リーグ4位の打率・283と飛躍。今季はキャリアハイ更新で、馬肉を燻製（くんせい）にした同市の名産品「さいぼし」のPRを買って出るつもりだ。「一番好き。かめばかむほど、うまみが出てくる。僕が活躍する