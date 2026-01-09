アメリカ・ミネソタ州のミネアポリスで移民捜査局の職員が発砲し女性が死亡した事件で、一夜明けた現場では、多くの市民が抗議の声をあげています。事件があった現場では、亡くなった女性へ献花に訪れる人が後をたちません。集まった市民は「移民捜査局には屈しない」と力強く語っています。ミネソタ州ミネアポリスで7日、不法移民の大規模摘発中に移民捜査局の職員が発砲し、37歳の女性が死亡しました。一夜明け、移民捜査局が入