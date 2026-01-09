海の環境保全について講演したさかなクン＝７日、小田原三の丸ホールタレントで東京海洋大名誉博士のさかなクン（５０）による講演「さかなクンのギョギョッとびっくり！プラごみゼロ教室ｉｎおだわら」が７日、小田原三の丸ホール（小田原市本町）で行われた。神奈川県と県西地域２市８町の主催で、約８００人が参加した。講演会はプラスチックごみが自然環境や海の生き物に与える悪影響について学んでもらおうと初めて開催