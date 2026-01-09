女優の糸原美波（２９）と俳優の門脇慎剛（３１）が結婚したことを発表した。それぞれ自身のインスタグラムを９日までに更新。連名で「いつも応援してくださる皆様日頃お世話になっている皆様へご報告させていただきます。この度、結婚いたしました」とウェディングショットをアップした。そして「これからは夫婦としてお互いに支え合い、皆様への感謝の気持ちを忘れず、一日一日を大切に歩んでまいります。引き続きそれぞ