メジャー通算８２勝のカブスの右腕Ｊ・タイヨン投手（３４）は８日、ツイッターでＷＢＣカナダ代表でプレーすることを表明した。「カナダ代表でプレーできることを光栄に思う。ユニホームに袖を通し、家族と自分たちのカナダのルーツを代表できることが楽しみだ！」とＸ（旧ツイッター）にポストした。タイヨンは米フロリダ州生まれだが両親がカナダ出身で二重国籍。メジャーデビュー前の１３年ＷＢＣにも出場している。同代