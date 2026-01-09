今日9日は冬型の気圧配置が緩む。日本海側の雪も次第にやんで、広い範囲で晴れる見込み。気温はあまり上がらず、寒中らしい寒さが続く。冬型の気圧配置西から緩む今日9日(金)は、西から高気圧に覆われ、冬型の気圧配置が次第に緩みます。日本海側では、雪の降り方が落ち着いてきて、やむ所が多くなるでしょう。ただ、積雪の多い地域では、引き続き、雪崩や屋根からの落雪に注意が必要です。また、除雪作業を行う際は、ケガや事故