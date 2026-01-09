先ほど発表の１１月の米消費者信用残高は前月比４２億ドル増加した。予想は１０億ドル増を大きく下回った。 クレジットカードなどを含む回転信用残高が２０億ドル減少した一方、自動車ローンや学資ローンなどの非回転信用は６３億ドル増加した。