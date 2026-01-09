NY株式8日（NY時間15:10）（日本時間05:10） ダウ平均49254.04（+257.96+0.53%） ナスダック23440.59（-143.69-0.61%） CME日経平均先物51600（大証終比：+410+0.80%） 欧州株式8日終値 英FT100 10044.69（-3.52-0.04%） 独DAX 25127.46（+5.20+0.02%） 仏CAC40 8243.47（+9.55+0.12%） 米国債利回り 2年債 3.488（+0.019） 10年債 4.183（+0.035） 30年債 4.858（+0.