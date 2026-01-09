NY金先物2 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4460.70（-1.80-0.04%） 金２月限は小幅続落。時間外取引では、米国がベネズエラの原油販売を管理することになり、手じまい売りが出た。欧州時間に入ると、もみ合いとなった。日中取引では、ベッセント米財務長官の利下げ要求などを受けて押し目を買われた。 MINKABU PRESS