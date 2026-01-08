クリエイティブスタジオ「クローカ（KLOKA）」による代々木上原の和洋菓子店 「小楽園 TEA SALON & BOUTIQUE」 が、 3度目となるバレンタインイベント 「The Utopian Hidden Cosmos」を1月24日から2月23日まで開催する。【画像をもっと見る】同イベントでは、チョコレートでできた巨大な「チョコレート山脈」をその場で削り出し、からくり人形が顧客のもとまで運ぶという形式でチョコレートを提供するコンセプトを採用。3