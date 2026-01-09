ヤクルト移籍2年目の茂木が池山新監督に恩返しの活躍を誓った。楽天からFA加入した昨季は開幕スタメンを勝ち取ったものの、左膝を痛めて53試合の出場に終わり「悔しいシーズンだった」。指揮官には楽天時代から打撃コーチや2軍監督として指導を受けており「不思議な縁。成長した姿を見せて、勝利に貢献できるように」と闘志を燃やした。昨年7月に手術した左膝の状態は良好。この日も神宮の室内練習場で黙々とバットを振り