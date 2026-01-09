スポニチ賞京都金杯を制したブエナオンダ（牡5＝須貝）は東京新聞杯（2月8日）へ向かう。マイルCS3着ウォーターリヒト（牡5＝石橋）も高杉とのコンビ継続で同レース。僚馬で京阪杯10着メイショウソラフネ（牡7）は阪急杯（2月21日、阪神）。福島記念2着エコロヴァルツ（牡5＝牧浦）は中山記念（3月1日）、僚馬で兵庫ゴールドT7着サンライズホーク（セン7）はかきつばた記念（2月23日、名古屋）を目標。万葉S3着ブレイヴロ