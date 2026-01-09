西武のベテラン・炭谷がキャンプ2軍スタートを明かした。プロ21年目で初だといい「どんな感じの練習メニューかも分からない。とりあえずケガだけはしないようにとは思っています」と心境を語った。始動2日目の8日は中村剛と約2時間ほど自主トレを行った。「楽しみ半分です。気持ち的な変化もあるのかと思いますね」と話していた。