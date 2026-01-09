百日草特別4着エリプティクカーブ（牡＝萩原）は菅原明との新コンビで京成杯（18日、中山）。中山の未勝利戦を勝ったポッドクロス（牡＝大竹）も同レースへ。鞍上は大久保。京都新馬勝ちペイシャプル（牡＝高橋康）は1勝クラス（31日、京都ダート1800メートル）へ向かう。