ロッテ6年目の小川が必殺のバント安打を復活させる。ZOZOマリンで自主トレを公開。俊足を武器に24年7月30日の西武戦では9回2死満塁でサヨナラのバント安打を決めるなど、同年は内野安打16本を数えた。しかし昨季は「サードの守備位置とか、明らかに警戒されてなかなか決まらなかった」と同6本へと減。打開策は「前に出てきたらサードに強い打球を打つ。しっかり打てるところを見せて、隙ができれば（バントを）狙う」。昨