巨人の新人選手がジャイアンツ球場で初練習に臨んだ。ダッシュやキャッチボールで汗を流したドラフト1位・竹丸（鷺宮製作所）は「緊張もあったんですけど、楽しくできました」と振り返った。7日の入寮ではオーダーメードしたマイ枕を持ち込んだ。新調したマットレスとともに初使用し「凄い良かった。気付いたら寝てました」と笑顔。新人合同自主トレは13日からジャイアンツタウンスタジアムで行われる。