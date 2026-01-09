神奈川県横須賀市の2軍施設でDeNA新人合同自主トレがスタートし、視察した相川監督が訓示した。緊張の面持ちで整列したルーキーたちに「今の気持ちを大事にして、とにかく野球に夢中でいてほしい」とメッセージを送った。気持ちが入りすぎてオーバーワークにならないよう「ケガだけは絶対にダメだよ」とも呼びかけた。昨年11月に左太腿裏を痛めたドラフト1位・小田（青学大）は慎重にウオーミングアップを行い、ノックなど